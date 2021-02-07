На території України ускладнюються погодні умови

Синоптики прогнозують хуртовини та значний сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Будуть пориви вітру 15-20 м/с та на дорогах ожеледиця — І рівень небезпечності, жовтий. На Закарпатті — сніг з дощем та ожеледь.

8 та 9 лютого негода лише набере обертів. Значний сніг та хуртовини охоплять західні, північні, центральні та східні області. 8 лютого у південних областях та на Прикарпатті очікується сніг з переходом в дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу. На Закарпатті — дощ. Удень 9 лютого синоптики прогнозують на заході та півдні країни припинення опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Наразі ситуація на дорогах, де очікується негода, контрольована й рух автомобільними дорогами держави забезпечено. Комунальні організації оброблюють проїжджі частини протиожеледними матеріалами.

Надалі, аби запобігти ускладненню руху та сприяти ефективнішій роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також у столиці можливе обмеження руху великовагового транспорту та автобусів. Ці заходи необхідні, аби захистити життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху, яке може опинитися під загрозою через негоду.

Бережіть себе та за можливості утримайтеся від поїздок на власному транспорті! Поставтеся до цього з усією серйозністю. Якщо ж опинилися в сніговій пастці й потребуватимете допомоги — телефонуйте на спецлінію 102.

Патрульна поліція України