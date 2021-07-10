На Тернопільщині трагічно загинув 30-річний доцент університету

В Тернопільскій області трагічно помер доцент університету. Йому було всього 30 років.

Про це повідомляє управління Держпраці в Тернопільській області.

“08 липня близько 23:00 години 30-річний доцент кафедри одного з тернопільських вищих навчальних закладів внаслідок падіння з висоти отримав травми, несумісні з життям”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи на сходовій клітці третього поверху, перехилився через перило та впав на бетонне покриття першого поверху. Від отриманих травм працівник вузу помер. // ukr-live.com