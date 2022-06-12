На Тернопільщині злива знесла авто у річку, загинули чоловік та дві дівчинки (фото)

Загиблі дівчата були 2009 року народження, повідомили рятувальники.

На Тернопільщині учора, 11 червня об 21.40 до рятувальників надійшло повідомлення, що у селі Ліщанці Чортківського району внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з моста легковий автомобіль, в якому ймовірно перебували троє людей.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, прибувши до місця події рятувальники виявили що автомобіль, перевернутий на дах, знаходиться у воді неподалік проїжджої частини дороги. Людей в машині не було.

Пошуки організували вздовж річища річки. Сьогодні близько шостої години ранку у воді виявили тіло водія, чоловіка, 1990 року народження. Двох дівчат, 2009 р.н. шукали, а пізніше знайшли мертвими.

Під час ранкового брифінгу начальник обласного управління поліції Олександр Богомол повідомив, що одну дівчину сьогодні знайшли мертвою.

«Сподіваємося, що другу вода десь таки винесла, і вона ще жива», — сказав Богомол.

Загалом до пошуків залучили понад 30 осіб, спільно з місцевим населенням та пошуково-рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Пізніше стало відомо, що ще одну дівчину також знайшли мертвою. // УНІАН