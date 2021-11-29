На Тернопольщине мужчина потерял ногу, попав в жатку комбайна

Спасатели помогли высвободить из жатки комбайна мужчину, нога которого застряла между ножами

В Тернопольской области в результате несчастного случая мужчина потерял ногу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Тернопольщины, информирует Depo.Тернополь.

Событие произошло 27 ноября в с. Покропивна Козловской территориальной общины Тернопольского района.

На 101 сообщили, что медикам нужна помощь спасателей по указанному адресу.

Как оказалось, нужно было помочь деблокировать жителя поселка Козовая, ногу которого зажало в кукурузной жатке зерноуборочного комбайна. После освобождения потерпевшего его передали медикам.

Как говорят спасатели, мужчина с диагнозом «травматическая ампутация нижней левой конечности, травматический шок» госпитализирован в Тернопольскую университетскую больницу.