На трасі Київ – Ковель – Ягодин водій «Audi» виїхав на зустрічну смугу де збив насмерть мотоцикліста

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 квітня близько 18:00 на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин.

За попередньою інформацією, 26-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем «Audi», виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з мотоциклом «Spark», за кермом якого перебував 21-річний житель Олевської громади.

На жаль, керманич двоколісника загинув на місці події.

Слідчі відділення №2 (м. Олевськ) Коростенського райуправління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Триває з’ясування всіх обставин.

Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути уважними за кермом та уникати ризикованих маневрів. Здійснюючи обгін, переконайтеся, що зустрічна смуга вільна і ваші дії не створюють загрози іншим учасникам дорожнього руху.

Коростенське районне управління поліції