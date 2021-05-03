На трасі «Львів–Луцьк» обвалився міст (фото)

У понеділок, 3 травня, біля села Гайок Кам’янка-Бузького району Львівської області обвалився міст. Наразі проїзд трасою «Львів — Луцьк» ускладнено.

Про це повідомив очільник «Варта 1» Ігор Зінкевич.

«О 19:30 впав міст біля села Гайок Кам’янка-Бузькому районі Львівської області. Траса Львів — Луцьк не проїздна. Ніхто не постраждав», — написав він у фейсбуці.

Можливі варіанти об’їзду: через дорогу «Жовква – Червоноград» та «Буськ – Лопатин».

Дорожні служби попереджені про обвал.

В поліції області уточнили, що великогабаритні транспортні засоби скеровуватимуть на автодорогу М-06 Київ-Чоп.

Речниця Служби автомобільних доріг Львівщини Оксана Богуш розповіла ZAXID.NET, що зараз працівники служби разом з поліцією встановлюють попередження для водіїв. Об’їзд організовують через Лопатин та Червоноград. Вона також уточнила, що міст у селі Гайок був внесений у список об’єктів, які планували ремонтувати у 2021 році, оскільки під час останнього огляду комісія вирішила, що він перебуває у аварійному стані.

На мості діяло обмеження на рух великогабаритного транспорту, однак там часто їздили фури. За словами Богуш, працівники Служби автомобільних доріг часто змушені були наново встановлювати попереджувальні знаки біля мосту, оскільки попередні хтось постійно забирав. // LB.ua