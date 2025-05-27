На Уманщині в ДТП загинув водій (фото)
Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 травня неподалік села Тарнава Уманського району.
Слідчі поліції попередньо встановили, що водій «ВАЗ-21114» не дотримався безпечної швидкості, з’їхав з проїжджої частини та вʼїхав у дерево. Після чого, від удару авто викинуло на дорогу. 39-річний керманич від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.
За фактом ДТП відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
Відділ комунікації поліції Черкаської областіTweet