На Уманщині в ДТП загинув водій (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 травня неподалік села Тарнава Уманського району.

Слідчі поліції попередньо встановили, що водій «ВАЗ-21114» не дотримався безпечної швидкості, з’їхав з проїжджої частини та вʼїхав у дерево. Після чого, від удару авто викинуло на дорогу. 39-річний керманич від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

За фактом ДТП відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

Відділ комунікації поліції Черкаської області