Житель м. Рівне, керуючи вантажівкою «МАН» збив на переході 12-річну дівчинку на велосипеді

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 11 травня, близько 08:30 години у селі Крупець.

Попередньо встановлено, що 64-річний житель м. Рівне, керуючи вантажівкою «МАН», допустив наїзд на 12-річну дівчинку, що рухалась на велосипеді по нерегульованому пішохідному переході.

У результаті аварії дитина отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до Славутської багатопрофільної лікарні.

За даним фактом слідчі Шепетівського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження). Автомобіль правоохоронці вилучили. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області