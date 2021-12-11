На Вінниччині під час пожежі загинуло подружжя

Причиною пожежі стало коротке замикання й необережність із вогнем.

Про це повідомляє пресслужба обласних рятувальників.

Сьогодні, 11 грудня, о 6-й ранку Службу порятунку сповістили про пожежу у селі Слобода-Шаргородська Шаргородської ТГ, що у Жмеринському районі. Горів приватний будинок, площа якого 30 кв. м, йдеться у дописі.

Під час гасіння вогню рятувальники знайшли загиблими власників помешкання: чоловіка та жінку 1965 року народження. Ймовірною причиною виникнення пожежі називають коротке замикання електромережі.

Зазначимо, що ще одне загоряння житлового будинку сталося у селі Степанівка Вороновицької ТГ. Під час пожежі загинула жінка 1930 року народження. Її тіло знайшли в одній із кімнат будинку.

Необережне поводження із вогнем – таку ймовірну причину займання в оселі називають рятувальники. // Діло