В Киеве обнаружили труп, завернутый в ковер
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, они выясняют все детали ЧП
В Киеве на улице Шулявской 15 июня обнаружили страшную находку – человеческое тело, завернутое в ковер.
Как сообщили в полиции корреспонденту «Сегодня», пока неизвестно – мужчина это или женщина. Тело обнаружил дворник.
«Неустановленный труп отправили для проведения судмедэкспертизы, чтобы установить причину смерти. Тело было завернуто в ковер и находилось возле дома», – сообщили нам в полиции Шевченковского района.
На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.
Возможно, тело вынесли из соседних домов.Tweet