В Киеве обнаружили труп, завернутый в ковер

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, они выясняют все детали ЧП

В Киеве на улице Шулявской 15 июня обнаружили страшную находку – человеческое тело, завернутое в ковер.

Как сообщили в полиции корреспонденту «Сегодня», пока неизвестно – мужчина это или женщина. Тело обнаружил дворник.

«Неустановленный труп отправили для проведения судмедэкспертизы, чтобы установить причину смерти. Тело было завернуто в ковер и находилось возле дома», – сообщили нам в полиции Шевченковского района.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.

Возможно, тело вынесли из соседних домов.