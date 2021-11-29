На Вінниччині стався витік аміаку

У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована, жертв та постраждалих немає.

У Вінницькій області рятувальники ліквідовують наслідки витоку аміаку із залізничної цистерни. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, випаровування безводного аміаку сталося з-під горловини залізничної цистерни на одному з підприємств поблизу Немирова у понеділок уранці.

«29 листопада о 9:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в м. Немирів Вінницького району на вулиці Соборній відчувається різкий запах аміаку», – сказано в повідомленні обласного управління ДСНС.

До ліквідації наслідків надзвичайної події залучено 32 членів особового складу та 8 одиниць техніки. На місці події працює мобільно-оперативна група ГУ ДСНС.

«Одразу було вжито заходів для запобігання розповсюдження хмари. На місці надзвичайної події евакуйовано людей (з урахуванням можливого напрямку руху хмари), триває відкачування аміаку з цистерни. Продовжується здійснення осадження парів газу з використання розпилених водних струменів», – повідомляють у ДСНС.