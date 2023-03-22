На Вінниччині 45-річна жінка та її 14-річний син загинули від отруєння чадним газом. 16-річну доньку встигли врятувати

20 березня до поліції надійшло повідомлення, що в с. Селище Гніванської міської громади у приватному будинку отруїлася чадним газом родина.

За словами начальника відділення поліції № 2 Вінницького райуправління Сергія Предоляка, поліцейські побачили у вікно, що в одній із кімнат є люди, які ні на що не реагували. Сусіди повідомили, що жінка не відповідала на телефонні дзвінки, а за день до цього скаржилася на слабкість, запаморочення у неї та її двох неповнолітніх дітей.

Поліцейські примусово відкрили вхідні двері та ввійшли до будинку.

На жаль, 45-річна жінка та її 14-річний син від отруєння загинули. 16-річна дівчина була без свідомості, але дихала. Поліцейські разом із сусідом винесли її на вулицю та викликали швидку. Аби швидше надати дівчині допомогу виїхали на зустріч лікарям.

Постраждалу 16-річну дівчину госпіталізовано. Наразі її рятують лікарі.

Причина отруєння встановлюється.

Усі обставини з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за п. 1, ч. 2, ст. 115 Кримінального Кодексу України з відміткою «нещасний випадок».

Відділ комунікації поліції Вінницької області