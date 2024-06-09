На Вінниччині у ДТП загинула 63-річна жінка, 66-річного водія мотоблоку госпіталізовано (фото)
7 червня водій мотоблока “Zubr-12” з причепом кустарного виробництва, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Внаслідок жителька м. Жмеринка померла на місці події, водій госпіталізований до реанімаційного відділення.
За попередньою інформацією слідства, 66-річний мешканець м. Жмеринка, рухаючись по ґрунтовій дорозі у лісопосадці, здійснюючи спуск із дороги у долину, не впорався з керуванням та допустив перекидання мотоблоку. 63-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події. Водія госпіталізовано до лікарні.
Водій освідуваний, він тверезий. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.
За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
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Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet