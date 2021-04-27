На Волині внаслідок ДТП загинули двоє дітей та їх батько

У суботу 24 квітня, близько 19 години, неподалік селища Луків Ковельського району.



Про це повідомляє поліція Волинської області.

Попередньо встановлено, що 58-річний мешканець Київської області, водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz Actros, ймовірно, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Citroen С5.

Внаслідок зіткнення 43-річний водій легковика та двоє його неповнолітніх дітей, 4-річний та 12-річна пасажири, загинули на місці аварії.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. // Діло