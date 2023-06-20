На Волині у ДТП за участю маршрутки постраждали 13 осіб (фото)
Автопригода трапилася учора, 19 червня, на автодорозі сполученням Ковель-Луцьк поблизу села Копачівка.
Попередньо встановлено, що 44-річний водій маршрутки застосував екстрене гальмування, аби уникнути наїзду на собаку, який раптово вибіг на проїжджу частину.
У цей момент у маршрутне таксі врізалася вантажівка МАЗ, під керуванням 49-річного жителя Луцького району, який рухався позаду.
Внаслідок ДТП постраждало 12 пасажирів та водій маршрутного таксі. Серед постраждалих двоє дітей.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet