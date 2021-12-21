На Волыни в ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей

В Волынской области столкнулись внедорожник и микроавтобус, пострадало семь человек, из них трое детей в возрасте от 11 до 16 лет, которых госпитализировали.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции области.

ДТП произошло около 19 часов накануне, на автодороге вблизи села Верба Владимир-Волынского района.

По данным полиции, Mitsubishi Pajero врезался в Volkswagen Transporter T5.

В результате ДТП пострадал 45-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero и четверо его пассажиров, среди которых дети в возрасте 11, 14 и 16 лет. Все жители города Львов.

По данным местных медиков, дети — в реанимации областной детской больницы, пишет «Суспільне».

Также пострадал водитель Volkswagen Transporter T 5 и двое пассажиров транспортного средства. Они жители Ковельского района.

Всех пострадавших, кроме водителя Mitsubishi Pajero, госпитализировали.

В полиции начали по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.