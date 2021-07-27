Під Бердянськом скажений кіт відправив на карантин ціле село

У селі Червоне Поле Бердянського району ввели карантин через сказ у тварини.

Як повідомляють у Бердянській райдержадміністрації, причиною НП став приблудний кіт, який напав на людей — тварина покусала і подряпала подружню пару та їхніх сусідів.

Один з чоловіків вбив кота. Лабораторні дослідження показали, що у загиблої тварини був сказ.

У населеному пункті проти сказу прищепили місцевих котів і собак, а також велику і дрібну рогату худобу.

Тим часом у сусідніх з Червоним Полем населених пунктах, де «відзначилися» скажені собаки, карантин вже зняли. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»