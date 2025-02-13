Співголова Європейської ради нагадав, що не лише Порошенко мав бізнес у Росії, а й Зеленський теж.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем’єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що запровадження санкцій щодо лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка буде розцінене як чиста політична помста.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Це зашкодить репутації Володимира Зеленського… Запровадження санкцій щодо Петра Порошенка буде розцінено як чиста політична помста. Звичайно, він мав бізнес у Росії у минулому, але він теж був і у Зеленського”, – наголосив Більдт.

This will damage the reputation of ⁦@ZelenskyyUa⁩ and his rule in 🇪🇺. To impose sanctions on ⁦@poroshenko⁩ will be seen as pure political revenge. Sure, he had business in 🇷🇺 in the past, but so did ⁦@ZelenskyyUa⁩. https://t.co/bLz147HZjo — Carl Bildt (@carlbildt) February 13, 2025

Зазначимо, що за даними експертного опитування, яке було проведене на початку 2015 року Інститутом світової політики Карл Більдт посів друге місце у списку найкращих лобістів України у світі. Він також наголошував, що позиція Заходу з приводу окупації Росією Криму та її подальших спроб чинити агресію проти України повинна бути єдиною, потужною та жорсткою. “Якщо ми продемонструємо нерішучість, таке може повторитися в майбутньому”, – говорив він у 2014 році. // LB.ua