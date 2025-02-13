Карл Більдт: санкції проти Порошенка будуть розцінені як політична помста і зашкодять репутації Зеленського
Співголова Європейської ради нагадав, що не лише Порошенко мав бізнес у Росії, а й Зеленський теж.
Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем’єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що запровадження санкцій щодо лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка буде розцінене як чиста політична помста.
Про це він написав у соцмережі Х.
“Це зашкодить репутації Володимира Зеленського… Запровадження санкцій щодо Петра Порошенка буде розцінено як чиста політична помста. Звичайно, він мав бізнес у Росії у минулому, але він теж був і у Зеленського”, – наголосив Більдт.
This will damage the reputation of @ZelenskyyUa and his rule in 🇪🇺. To impose sanctions on @poroshenko will be seen as pure political revenge. Sure, he had business in 🇷🇺 in the past, but so did @ZelenskyyUa. https://t.co/bLz147HZjo
— Carl Bildt (@carlbildt) February 13, 2025
Зазначимо, що за даними експертного опитування, яке було проведене на початку 2015 року Інститутом світової політики Карл Більдт посів друге місце у списку найкращих лобістів України у світі. Він також наголошував, що позиція Заходу з приводу окупації Росією Криму та її подальших спроб чинити агресію проти України повинна бути єдиною, потужною та жорсткою. “Якщо ми продемонструємо нерішучість, таке може повторитися в майбутньому”, – говорив він у 2014 році. // LB.uaTweet