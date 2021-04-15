Страны НАТО поддержали санкции США против России

Страны-члены НАТО поддерживают объявленные США «меры реагирования» в отношении России.

Об этом говорится в официальном заявлении альянса, опубликованном 15 апреля на официальном сайте организации, передает УНН.

«Союзники по НАТО поддерживают США и выражают им свою солидарность в связи с объявлениям 15 апреля о мерах в ответ на дестабилизирующую деятельность России. Государства-члены НАТО принимают индивидуальные и коллективные меры для укрепления коллективной безопасности Альянса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также постоянное нарушение, неисполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум.

«Союзники будут продолжать работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия действиям России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности. Мы призываем Россию немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнить свои международные обязательства, как это делают союзники, включая существующие соглашения и обязательства в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы также призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно анексированном Крыму», — говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что остаются открытыми для периодического и значимого диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России сделают это возможным.

«Мы сожалеем, что Россия продолжает игнорировать приглашение НАТО к началу 2020 года провести заседание Совета Россия-НАТО», — заявили в Брюсселе.

Ранее в этот день стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Ограничения были введены против 32 юридических и физических лиц из России, которые осуществляли попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства.

Соединенные Штаты запретили своим компаниям непосредственно покупать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом.