Під Києвом спалахнула масштабна пожежа

Служби ДСНС працюють в Бучанському районі — це Софіївська Борщагівка, Бабинці, Немішаєве

Під Києвом, неподалік Софіївської Борщагівки, сталася пожежа – загорівся трав’яний настил. Це відбулося ввечері у четвер, 6 березня. Вогонь охопив площу близько 5 гектарів.

Про це розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан у коментарі Суспільному. Наразі надзвичайники працюють у Бучанському районі.

За словами Рубан, серед причин пожежі – спалювання трави у районі. Рятувальники постійно проводять просвітницьку роботу про шкоду від таких дій, але люди продовжують це робити.

Служби ДСНС працюють, зокрема, на Софіївській Борщагівці, у Бабинцям та Немішаєвому. Ще є займання трав’яного настилу зафіксували у Вишгородському, Білоцерківському, Обухівському районах.

“Із потеплінням доводиться рятувати рибалок, які дрейфують на крижині або провалюються під лід. А з іншого боку люди палять суху траву і виникає багато пожеж”, – зазначила речниця.

Інформатор