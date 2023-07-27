на волині внаслідок дтп загинула 13-річна дитина

Сьогодні близько 12:00 години 60-річний водій вантажівки, у селі Дубове Ковельського району, здійснив наїзд на 13-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм дівчина померла на місці події.

Слідчі провели огляд місця події. Встановлено, що водій був тверезий.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Правоохоронці під час розслідування кримінального провадження з’ясовують усі обставини автопригоди.

Сектор комунікації поліції Волинської області