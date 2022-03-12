На Закарпатті поліція продовжує вилучати у нетверезих водіїв автомобілі, які передають на потреби ЗСУ

Про всі факти нетверезого водіння на території Закарпатської області поліція інформує обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. За рішенням Ради оборони Закарпатської області такі машини передаватимуться на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, 7 березня Рада оборони Закарпатської області прийняла рішення про вилучення автомобілів у водіїв, які керують ними у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

З того часу співробітники поліції Закарпаття викрили шістьох таких порушників. Зокрема випадки зафіксовані на територіях Ужгородщини та Мукачівщини, а також в Тячеві, Берегові та Хусті.

Всі транспортні засоби вилучаються та розміщуються на майданчиках тимчасового тримання до часу їх передачі для потреб оборони України.

Такі дії визначаються Законом України «Про передачу, примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Наразі співробітники Головного управління Національної поліції області вже вилучили «Volkswagen Tiguan», «Peugeot», «Mercedes», вантажівку «КрАЗ» та «Volkswagen Golf». Також автівку марки «BMW Х5» вилучили патрульні поліцейські. Частину транспортних засобів вже передали на потреби ЗСУ, інші будуть передані найближчим часом.

Окрім вилучення автомобілів на всіх поршників складені адмінматеріали за ст. 130 КУпАП.

Поліцейські патрулі продовжують стежити за порядком на всіх автошляхах Закарпаття.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області