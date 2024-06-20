На залізниці в Одеському районі травмувався 13-річний хлопець

Про подію, яка сталася сьогодні на залізничній станції «Одеса-Східна», до поліції повідомив черговий станції.

Попередньо поліцейські встановили, що 13-річний хлопець виліз на вантажний вагон та отримав ураження електрострумом. Підлітка у шоковому стані виявили робітники, які неподалік ремонтували електронні лінії. Вони за допомогою драбини зняли його з вагона та передали працівникам викликаної на місце швидкої медичної допомоги.

Хлопця госпіталізували до лікарні з множинними електричними опіками 2-3 ступеня тулуба та кінцівок.

Поліцейські встановлюють всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Звертаємо увагу громадян на те, що залізничні колії – не місце для розваг. Потяги знаходяться під високовольтними лініями з дуже високою напругою. Навіть на відстані двох метрів до ліній електропередач можна отримати ураження струмом, що може призвести до трагічних наслідків.

Закликаємо батьків пояснювати це дітям і контролювати, де та з ким вони проводять час.

Одеське районне управління поліції № 2