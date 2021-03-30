На Житомирщине несовершеннолетняя девушка погибла под колесами поезда

В Житомирской области на железной дороге погибла 16-летняя девушка — ее смертельно травмировал поезд сообщением «Киев — Ковель».

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

За прошедшие сутки в Малинское отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде погибла девушка.

На месте происшествия полицейские установили, что около 23:00 часов в переезде по улице Базарной в городе Малине поезд сообщением «Киев — Ковель» смертельно травмировал 16-летнюю жительницу Малинской городской территориальной общины.

Следователи местного отделения начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины, в ходе которого устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Еще один инцидент на железной дороге

Также 28 марта около 23 часов в полицию позвонил дежурный по станции «Бердичев» и сообщил, что на 26 километре железнодорожного пути Шепетовка-Казатин поезд сбил человека.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель электропоезда «Шепетовка-Казатин», двигаясь в направлении станции Казатин, травмировал мужчину. Он находился вблизи железнодорожных путей, по которым двигался поезд. Потерпевшего, 36-летнего жителя райцентра, госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Так, правоохранители призвали граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге.