Над Києвом виявили близько 6 ворожих повітряних цілей, по усіх відпрацювала ППО

В повітряному просторі Києві виявили близько 6 ворожих цілей. По усіх відпрацювала ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

“За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру”, – пише КМВА.

Зазначається, що об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. Більшість зондів були збиті.

Метою ворога було виявлення та виснаження української ППО.

“Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об’єктів”, – додає пресслужба.