«Нафтогаз» доручив «Київоблгазу» припинити постачання газу на Трипільську ТЕС

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Трипільська ТЕС є однією з найбільших виробників електричної та теплової енергії в Київській області.

“Київоблгаз” отримав доручення від НАК “Нафтогаз України” припинити постачання газу на Трипільську ТЕС.

Близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено в результаті ударів Росії / REUTERS

REUTERS

Про це повідомив народний депутат та голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо кризових явищ на енергоринку Олексій Кучеренко в Facebook.

“НАК “Нафтогаз” дав команду “Київоблгазу” припинити постачання газу на Трипільську ТЕС, яка виробляє критичну для Києва та області електроенергію”, – написав він.

У зверненні зазначається, що “Київоблгаз” змушений розпочати процедуру відключення від газопостачання Трипільської ТЕС вже зранку 30 жовтня.

Довідка УНІАН. Трипільська ТЕС є однією з найбільших виробників електричної та теплової енергії в Київській області. // УНІАН

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