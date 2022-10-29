«Нафтогаз» доручив «Київоблгазу» припинити постачання газу на Трипільську ТЕС

Трипільська ТЕС є однією з найбільших виробників електричної та теплової енергії в Київській області.

“Київоблгаз” отримав доручення від НАК “Нафтогаз України” припинити постачання газу на Трипільську ТЕС.

Про це повідомив народний депутат та голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо кризових явищ на енергоринку Олексій Кучеренко в Facebook.

“НАК “Нафтогаз” дав команду “Київоблгазу” припинити постачання газу на Трипільську ТЕС, яка виробляє критичну для Києва та області електроенергію”, – написав він.

У зверненні зазначається, що “Київоблгаз” змушений розпочати процедуру відключення від газопостачання Трипільської ТЕС вже зранку 30 жовтня.

Довідка УНІАН. Трипільська ТЕС є однією з найбільших виробників електричної та теплової енергії в Київській області. // УНІАН