Нардепа Суркиса уличили в регулярном и безнаказанном нарушении правил дорожного движения

Народный депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис регулярно нарушает правила дорожного движения,

Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях».

Киевскими дорогами Суркис передвигается, как правило, на бронированном черном Maybach. В течение нескольких месяцев съемочная группа «Схем» неоднократно фиксировала нарушения ПДД автомобилями Суркиса на киевских дорогах: езда по встречной полосе, пересечение двойной сплошной и выезд на пешеходные зоны.

Так, по данным журналистов, 3 июня Maybach, которым пользуется Суркис, и авто сопровождения выехали на встречную в самом центре Киева, чтобы объехать пробку.

21 мая четыре авто Суркисов, выезжая от бутика Санахант, пересекли двойную сплошную, выехали на встречную и двинулись против направления движения — также чтобы обойти пробку.

15 июня кортеж Суркисов проехал пешеходной зоной возле стадиона «Динамо», а затем выехал на встречную полосу.

«2 июля этот же кортеж ехал по встречной полосе на Парковой дороге, когда там разрешено движение только в одном направлении», — говорится в сюжете журналистов.

По данным «Схем», братья Суркисы являются едва ли не единственными украинскими олигархами, которые лично ездят за рулем. И штрафы за нарушение ПДД они вряд ли получают. Потому что, как обнаружили «Схемы», время от времени некоторые авто их кортежа ездят с «номерами — прикрытием», которых нет в базе МВД, и которые порой меняют даже на протяжении одного дня.

Так, 20 июля схемы зафиксировали, как Maybach с «ненастоящими» номерами выехал с территории МВД и подъехал к ВР, где его уже ждало авто охраны народного депутата Суркиса.

«Затем кортеж заехал на закрытую территорию стадиона Динамо, а когда выехал оттуда — у Maybach уже были другие номерные знаки. При этом кортеж снова нарушил ПДД, проехав на красный свет», — говорится в сюжете.

Журналисты уточняют, что должность народного депутата, которую занимает Суркис, предусматривает госохрану и соответствующие меры только в случае, когда есть угроза жизни и здоровью, по отдельному распоряжению главы УГО или Президента.

«Впрочем, в УГО «Схемам» сообщили, что не владеют такой информацией и не являются ее распорядителями. А сам Суркис на вопрос «Схем» так и не ответил», — информируют журналисты.

Как писал УНН, нардеп Суркис тратит на охрану более четверти миллиона гривен в месяц.