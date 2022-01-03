Під Києвом під час пожежі загинули двоє людей

2 січня близько 02.40 до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що в селищі Макарів по вулиці Першотравнева горить приватний будинок.

На місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділення поліції

№3 (смт. Макарів) Бучанського районного управління поліції, рятувальники та карета швидкої медичної допомоги.

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що на момент пожежі у будинку перебувало двоє людей. Чоловіка та жінку врятувати не вдалося. За попередньою інформацією, пожежа трапилася через газову плитку, яку господарі будинку використовували як обігрівач.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки. Бережіть себе та оточуючих!

Поліція Київської області