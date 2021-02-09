У Рівному під час застілля батьків тяжко травмувалася 9-ти місячна дитина (відео)

П’яний рівнянин зламав 9-ти місячній дитині череп. 31-річний чоловік разом із дружиною та донькою поїхали в гості. Там вони вживали алкоголь. Дитина впала у ванній з плеча батька прямо на підлогу. Опісля, батьки самостійно доставили дитину у центральну міську лікарню. Де та в якому стані зараз перебуває немовля — дізнавалась наша Яна Євтушок.

Прикрий інцидент стався 6 лютого, пізно увечері. Подружжя разом зі своєю 9-місячною донькою поїхали в гості. Там вони вживали алкоголь. Потім батько з немовлям пішов у ванну кімнату. Чоловік не втримав дитину і вона впала вниз головою та вдарилась об підлогу. Батьки негайно доставили її до лікарні. Дівчинці поставили діагноз — перелом кісток склепіння черепа.

В службі у справах дітей кажуть, дана сім’я в них на обліку не перебувала. Будь якої інформації щодо неналежного виховання малюка до служби не надходило. Відомо, що подружжя виховує ще старшого сина.

Батьки дівчинки відмовились будь що коментувати. Обурені тим, що одне із Рівненських ЗМІ написало про сім’ю неправдиву інформацію.

Сам батько офіційно не працевлаштований. Втім, за інформацією правоохоронців він із матеріально забезпечної родини. Крім того, рівнянин неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

Зі слів медиків, життю та здоров’ю малюка нічого не загрожує. Пояснюють, в цьому віці кістки в дітей еластичні та піддаються регресу, і з часом самі зростаються. Тому операція в даному випадку не потрібна. До слова, дівчинка ще деякий час буде знаходитись під наглядом лікарів.

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