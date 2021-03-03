В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7235 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 2 марта, зафиксировано 7235 новых случаев COVID-19. Заболели 429 детей и 319 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3486 человек;

выписаны из больниц – 2925 человек;

летальных случаев – 185;

выздоровели – 5118 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 85 043 (в том числе методом ПЦР – 34945, методом ИФА – 17688)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32410.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1364705 человек;

выздоровели – 1182036 человек;

летальных исходов – 26 397;

проведения ПЦР-тестов – 6983925.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 655 случаев;

Винницкая область – 577 случаев;

Волынская область – 201 случай;

Днепропетровская область – 234 случая;

Донецкая область – 213 случаев;

Житомирская область – 296 случаев;

Закарпатская область – 479 случаев;

Запорожская область – 219 случаев;

Ивано-Франковская область – 640 случаев;

Киевская область – 427 случаев;

Кировоградская область – 85 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 403 случая;

Николаевская область – 197 случаев;

Одесская область – 309 случаев;

Полтавская область – 148 случаев;

Ровенская область – 217 случаев;

Сумская область – 132 случая;

Тернопольская область – 343 случая;

Харьковская область – 394 случая;

Херсонская область – 40 случаев;

Хмельницкая область – 295 случаев;

Черкасская область – 130 случаев;

Черновицкая область – 495 случаев;

Черниговская область – 59 случаев.

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