В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7235 новых случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 2 марта, зафиксировано 7235 новых случаев COVID-19. Заболели 429 детей и 319 медработников.
Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3486 человек;
- выписаны из больниц – 2925 человек;
- летальных случаев – 185;
- выздоровели – 5118 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 85 043 (в том числе методом ПЦР – 34945, методом ИФА – 17688)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32410.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1364705 человек;
- выздоровели – 1182036 человек;
- летальных исходов – 26 397;
- проведения ПЦР-тестов – 6983925.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев – 655 случаев;
Винницкая область – 577 случаев;
Волынская область – 201 случай;
Днепропетровская область – 234 случая;
Донецкая область – 213 случаев;
Житомирская область – 296 случаев;
Закарпатская область – 479 случаев;
Запорожская область – 219 случаев;
Ивано-Франковская область – 640 случаев;
Киевская область – 427 случаев;
Кировоградская область – 85 случаев;
Луганская область – 47 случаев;
Львовская область – 403 случая;
Николаевская область – 197 случаев;
Одесская область – 309 случаев;
Полтавская область – 148 случаев;
Ровенская область – 217 случаев;
Сумская область – 132 случая;
Тернопольская область – 343 случая;
Харьковская область – 394 случая;
Херсонская область – 40 случаев;
Хмельницкая область – 295 случаев;
Черкасская область – 130 случаев;
Черновицкая область – 495 случаев;
Черниговская область – 59 случаев.Tweet