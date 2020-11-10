Небайдужий громадянин повідомив патрульних про водія вантажівки, який керував у стані сп’яніння

Патрульним надійшло повідомлення від заявника, який повідомив, що в напрямку до смт Торчин перед ним рухається синя вантажівка із причепом, водій якої грубо порушує правила дорожнього руху — то з’їжджає на узбіччя, то виїжджає на зустрічну смугу.

Патрульні, які прибули за вказаною адресою, виявили заявника, який розповів, що нині водій вантажівки спить. Поліцейські розбудили 38-річного кермувальника DAF 95 XF 430 та виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

У присутності свідків чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат — 1, 99 проміле, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.

Під час оформлення адміністративних матеріалів, інспектори встановили, що водій тимчасово обмежений в праві керування.

У результаті в особи вилучили посвідчення водія та скали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ч.3 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП. // Вартові еспресо