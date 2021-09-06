Николаевская полиция продолжает разыскивать студента «могилянки», который пропал 8 июня (фото)

В Николаеве полиция продолжает разыскивать пропавшего без вести 18-летнего студента Дмитрия Александровича Шаламая.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Как известно, Шаламай учится в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы. Во вторник, 8 июня около 9:30 он вышел из общежития на улице Крылова для того, чтобы сдать экзамены. Но как выяснилось, в университете он так и не появился. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак и сумку.

Особые приметы: на шее с левой стороны есть родинка.

«Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение парня или предоставить другую полезную информацию, обратиться в Николаевское районное управление полиции по адресу: улица Белая, 44 или по телефонам 063-535-43-70, 102», – говорится в сообщении.

Преступности.НЕТ