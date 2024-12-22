Нове скандальне рішення від ВРП: замість покарання – почесна відставка із неймовірним грошовим утриманням

Суддю Ганну Андрієнко, яку визнали такою, що не відповідає посаді, відправили у почесну відставку із солідним грошовим утриманням.

Замість заслуженого покарання суддя, яка відмазувала водіїв, отримала завдяки ВРП вихідну допомогу і довічне утримання. За кошти платників податків.

Суддю Андрієнко мали би звільнити, бо та не пройшла кваліфікаційне оцінювання. Але Верховний Суд зобов’язав ВРП розглянути її заяву про відставку, подану ще в жовтні 2023 року. Тобто, після відновлення щодо неї кваліфікаційного оцінювання. Однак, лише члени ВРП Дмитро Лукʼянов і Олег Кандзюба запропонували відкласти розгляд до висновків ВККС. Інші судді проголосували за почесну відставку. Зокрема, Віталій Саліхов, ⁠Олена Ковбій, ⁠Інна Плахтій, Олександр Сасевич, Станіслав Кравченко, Григорій Усик, Тетяна Бондаренко, Алла Котелевець, Ольга Попікова та Оксана Кваша.

Андрієнко неодноразово намагалася уникнути кваліфікаційного оцінювання. Причини були різні, зокрема, нібито погіршення здоровʼя. Підтверджень цьому суддя не надала.

Члени ВРП мали б звільнити Андрієнко на підставі рекомендації ВККС, але питання відклали. Суддя Ольга Попікова повірила Андрієнко і запропонувала відкласти розгляд питання. Наступну дату розгляду не назвала, бо далі «новорічні свята і відпустка».

Члени ВРП, які проголосували за рішення, навряд чи понесуть будь-яку відповідальність. Сама Андрієнко безкарно піде у відставку з довічним забезпеченням з держбюджету. // Prosud