Нові землетруси в Туреччині: влада заявила про перші жертви

У Туреччині внаслідок сьогоднішніх землетрусів загинули троє людей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

“Внаслідок землетрусу в Хатаї загинули 3 людини, а 213 людей було доставлено до лікарень”, – заявив він.

При цьому він додав, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, сьогодні в Туреччині стався землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у затоці Хатай. Глибина землетрусу становила 16,74 кілометра.

Крім того, 19 лютого стало відомо, що кількість загиблих через землетруси в Туреччині, які сталися 6 лютого, перевищила 40 тисяч людей.

Додамо, що 18 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,1.