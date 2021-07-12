Під Києвом перекинувся легковик із 12-ма людьми, загинуло 2 особи

Троє людей, двоє з яких діти, госпіталізовані.

Увечері 11 липня в Київській області легковий автомобіль із 12 людьми перекинувся на дах. Унаслідок ДТП двоє людей, у тому числі дитина, загинули.

Аварія сталася поблизу с. Ревне Бориспільського району, повідомляє пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, в автомобілі перебувало зокрема 4 дитини.

«11 липня о 21 год. 20 хв. поблизу с. Ревне Бориспільського району внаслідок перекидання легкового автомобіля на дах (в автомобілі перебувало 12 осіб, з них 4 дитини) загинуло 2 особи, з них 1 дитина та 3 особи госпіталізовано до лікарні, з них 2 дитини. Для деблокування від ДСНС залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки», — сказано в повідомленні. // LB.ua