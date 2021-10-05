Новые подробности смертельной аварии с украинцами в Польше

В Польше произошла страшная авария с украинцами, в результате которой погибло трое человек. Двое из них – супруги, 25-летний Василий и 23-летняя Дарья из Житомира. По данным правоохранителей, водитель потерял управление над автомобилем. Хотя алкоголя в крови найдено не было.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Не справился с управлением и влетел в столб?

На страничке Василия в Facebook много фотографий с черным BMW. Парень очень гордился автомобилем, который купил не так давно, сам мыл его и охотно фотографировался то в салоне, то на фоне авто.

Последний снимок в соцсети погибшего был опубликован 28 сентября, как раз за день до трагедии.

Как сообщает польская пресса, 29 сентября Василий ехал на BMW по трассе в сторону города Лодзь, где работал в компании Flex. В машине помимо его жены Дарьи было еще двое украинцев – парень и девушка. Все они возвращались из торгового центра после закупок.

Пока польская полиция ограничивается сообщением о том, что водитель якобы не справился с управлением и врезался в фонарный столб, от чего машину буквально разорвало на две части, а осколки разлетелись во все стороны и повредили еще три автомобиля.

А в местной прокуратуре сообщали, что, по предварительным данным, причиной аварии могли стать превышение скорости и безрассудное вождение. Хотя у водителя и пассажиров в крови не обнаружили алкоголя или каких-либо наркотических средств.

Поженились после школы и вместе уехали в Польшу

Дарья с Василием в Польше жили вместе уже два года.

«Даша была прекрасным человеком, искренней, с доброй душой. За Василия замуж она вышла сразу после школы. Вместе они и в Польшу уехали. Даша очень хотела стать воспитателем, это была ее мечта, которая так и не сбылась», – говорит подруга погибшей.

У Дарьи остались родители и брат. Смерть девушки стала огромным ударом для близких, они не могут прийти в себя.

У Василия помимо мамы с папой остался брат, который тоже работает в Европе. Знакомые погибших выражают соболезнования их семьям. Но сами родственники пока не знают, кто именно был с Дарьей и Василием в машине в день трагедии.