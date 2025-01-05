Новий китайський вірус вже в Україні

В Україні з початку сезону зареєстровано вже 13 офіційно підтверджених випадків зараження метапневмовірусом (HMPV), однак загалом їх, очевидно, є більше.

Про це повідомила головна інфекціоністка України Ольга Голубовська.

Цей вірус може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. Виявлений у 2001 році HMPV належить до родини Pneumoviridae разом із респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV).

“Зараження відбувається крапельним шляхом, епізоди можуть повторюватись протягом життя. Захворювання частіше є легким (нежить, кашель), але може бути тяжким із розвитком фульмінантної (та, що швидко прогресує) дихальної недостатності. Останній варіант раніше спостерігався у пацієнтів з ослабленим імунітетом, після трансплантації легенів тощо”, – пояснила фахівчиня.

Орієнтовний інкубаційний період – від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

Раніше в мережі були оприлюднені кадри переповнених людьми лікарень у Китаї на тлі зростання кількості випадків захворювання метапневмовірусом (HMPV). Попри занепокоєння, що він може стати причиною нової пандемії, як COVID-19, офіційний Пекін применшує проблему поширення HMPV, видаючи це за щорічне зимове явище. // “Прямий”