Обманутый сирота пытался сжечь себя под зданием облуправления Госгеокадастра в Херсоне

В Херсоне произошла попытка самосожжения — на отчаянный шаг под зданием областного управления Госгеокадастра решился житель Скадовского района.

Как сообщает местный интернет-ресурс Мой Херсон, так сирота отреагировал на решение чиновников, лишившее его прав на земельный участок площадью 2 га.

По словам пострадавшего, землю быстро передали в собственность подставных лиц, после чего она оказалась уже в банке крупного аграрного бизнеса.

«Работа на земле — единственный источник дохода молодого человека», — отмечают херсонские журналисты, публикуя видео инцидента.

В полиции Херсонской области на данный момент проводят проверку информации о попытке самосожжения, о которой правоохранители узнали из Интернет.

«Любых заявлений и обращений по этому поводу в полицию не поступало. Информация, обнаруженная в сети Интернет, была зарегистрирована в журнале Единого учета. Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа. Проводится необходимая проверка», — заявил начальник полицейского подразделения Александр Воропаев. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»