У вересні до судів Харкова та області несли менше різної зброї
Судовими охоронцями Харківщини було не допущено до судових установ 3 505 предметів, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби судової охорони у Харківській області
У вересні, харків’яни виявилися більш законослухняними й стали менше брати з собою на судові засідання предметів підвищеної небезпеки. Так, у порівнянні з серпнем 2023 року, кількість заборонених предметів до пронесення зменшилася на 861 одиницю.
Зокрема, під час поверхневої перевірки, за допомогою металошукача було виявлено:
- вогнепальна зброя – 95 одиниць,
- пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 87 од.,
- патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 2402 од.,
- ножі – 494 од.,
- ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 157 од.,
- балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 261 од.,
- електрошокові пристрої – 9 од.
Служба судової охорони вкотре нагадує харків’янам та відвідувачам міста про правила відвідування судів та їх дотримання, задля безпеки кожного учасника судового процесу.Tweet