Одеська поліція розшукує малолітніх підлітків, які втекли з реабілітаційного центру (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова, 12-річного Данила Приходченка та 14-річного Богдана Приходченка, які вчора, 8 березня, ввечері втекли з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси.

Прикмети Артема Стоянова: зріст 150 см, світле та коротко стрижене волосся, пофарбоване у бордовий колір.

Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви «Т».

Був одягнений в чорно-червону куртку, коричневі джинси, помаранчеву кофту та взутий у кросівки.

Прикмети Данила Приходченка: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темно-русяве, коротко стрижене, пофарбоване у темно-бордовий колір.

Був одягнений в помаранчеву куртку, широкі джинси та взутий в чорні уги.

Прикмети Богдана Приходченка: зріст приблизно 140 см, темне та коротке волосся.

Був одягнений в темно-синю куртку, чорні спортивні штани та взутий у кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.

Головне управління Національної поліції в Одеській області