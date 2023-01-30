Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується Соболівський Арсеній, 2008 року народження, який 27 січня пішов із дому та досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 175-177 см, спортивної статури, коротке та світле волосся, блакитні очі.

Був одягнений: в темно-синю куртку, темно-синю шапку, червону кофту з капюшоном, чорні штани з написом білого кольору та сірі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номерами: (048) 779-42-88, 779-49-70, (097) 467-96-36 або повідомити на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області