Под Винницей в ДТП из-за пьяного водителя погибли два человека (видео)

В Винницкой области на автодороге Турбов-Винница произошло тройное смертельное ДТП, спровоцированное пьяным водителем.

Audi Q-7, Volkswagen Passat и Opel столкнулись на подъезде к повороту на село Козинцы.

Погибли 61-летний водитель Volkswagen Passat и его 53-летняя пассажирка. Также пострадали двое детей, которые были пассажирами авто. Они доставлены в областную детскую больницу.

По данным полиции, виновником аварии стал водитель Audi — он выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat, а затем еще и с Opel. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»