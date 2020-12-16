У ДТП на Чернігівщині загинули троє людей (фото, відео)

Сьогодні близько 4-ї ранку неподалік села Лихачів Носівського району зіткнулися два легковика. На місці автопригоди загинули троє людей.

Нині на місці дорожньо-транспортної пригоди працюють групи реагування патрульної поліції Козелецького та Носівського районів та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

Поліцейські встановили, що 39-річний водій автомобіля «Черрі М11» виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковиком «Рено Меган» під керуванням 44-річного чоловіка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водії обох автомобілів та пасажир «Черрі М11». Ще чотирьох пасажирів (по два з кожної автівки) з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували. Всі загиблі та потерпілі – мешканці Сумської області.

Поліція з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди у рамках розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей). Згідно з нею, максимальне покарання — до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

Уточнення: попередньо в тесті йшлося про те, що в ДТП фігурує автомобіль «Черрі Амулет», однак це авто «Черрі М11».

Секор комунікації поліції Чернігівської області