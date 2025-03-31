Одеська поліція розшукує зниклу 14-річну дівчину (фото)

Відділом поліції № 2 Одеського районного управління поліції N°1 розшукується 14-річна Величко Валерія, яка 19 березня пішла з дому і не повернулась.

Прикмети: зріст 165 см, зелені очі, довге чорне волосся, худорлявої статури.

Особливі прикмети: невеличка родинка з правої сторони під губою.

Була одягнена: в чорну куртку, чорні спортивні штани, чорне худі та взута в сірі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону (048) 779-49-71 або на спецлінію 102.

Головне управління Національної поліції в Одеській області