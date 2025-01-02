Справа про погрози Зеленському. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій
Розгляд у львівському суді тривав чотири роки
Народну депутатку від «Європейської солідарності» Софію Федину і волонтера та військову Олену Біленьку (псевдо Маруся Звіробій) звільнено від кримінальної відповідальності за погрози вбивством президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.
Також адвокати, зіславшись на статтю 63 Конституції, наголосили: жодна особа не може бути примушена визнати свою вину у вчиненні кримінального правопорушення або примусово давати пояснення чи свідчення, які можуть стати підставою для її підозри або обвинувачення. І додали, що до ухвалення вироку у справі, суд не може робити висновки про винуватість особи, тим більше тоді, коли закінчилися терміни давності притягнення до відповідальності.
Що стосується потерпілого, яким у справі проходив президент Володимир Зеленський, то він не прибув до суду з поважних причин. Феміда зацитувала листа, у якому сказано, що президент-Верховний Головокомандувач ЗСУ не може взяти участь у судовому засіданні з огляду на триваючу збройну агресію РФ проти України.
У підсумку суд дійшов висновків, що з моменту вчинення інкримінованого обвинуваченим кримінального правопорушення, минуло більше п’яти років. Це означає, що є законні підстави для застосування статті 49 Кримінального кодексу («Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням термінів давності»).
Крім цього, Феміда розпорядилася повернути Олені Біленькій, вилучені у неї ще у листопаді 2019 року мисливський карабін і мисливську гладкоствольну рушницю та дозволи на зброю.
Як повідомляв «Главком», Галицький районний суд Львова вперше призначив підготовче засідання у справі Федини і Звіробій ще 12 серпня 2020 року. З того часу справа не рушилася з місця через різні причини. Зокрема, адвокати сторони захисту заявляли відвід судді Ірині Волоско; ще кілька разів засідання переносилися.
Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п’яти років в’язниці.
В інтерв’ю «Главкому» Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.
Також Маруся Звіробій заявила у суді, що не змовлялася з Софією Фединою погрожувати президенту Володимиру Зеленському, що вони закликали його бути обачним.Tweet