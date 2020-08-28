В Україні за добу зафіксовано 2438 нових випадків COVID-19
З початку пандеміїі від ускладнень захворювання помер 2451 пацієнт.
Станом на ранок 28 серпня в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За добу зафіксовано 2438 нових випадків.
Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 866 пацієнтів.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область — 3800 випадків;
- Волинська область — 5320 випадків;
- Дніпропетровська область — 2162 випадки;
- Донецька область — 1318 випадків;
- Житомирська область — 3063 випадки;
- Закарпатська область — 7302 випадки;
- Запорізька область — 1487 випадків;
- Івано-Франківська область — 8661 випадок;
- Кіровоградська область — 790 випадків;
- м. Київ — 12 719 випадків;
- Київська область — 5397 випадків;
- Львівська область — 13 978 випадків;
- Луганська область — 274 випадки;
- Миколаївська область — 1077 випадків;
- Одеська область — 6751 випадок;
- Полтавська область — 705 випадків;
- Рівненська область — 8921 випадок;
- Сумська область — 1361 випадок;
- Тернопільська область — 5478 випадків;
- Харківська область — 8444 випадки;
- Херсонська область — 374 випадки;
- Хмельницька область — 2194 випадки;
- Чернівецька область — 9855 випадків;
- Черкаська область — 1390 випадків;
- Чернігівська область — 1676 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за даними МОЗ, за місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі. Учора Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ухвалила рішення про нове епідемічне зонування в Україні з 31 серпня. До червоної зони потрапили 10 міст і 11 районів. // LB.ua