В Україні за добу зафіксовано 2438 нових випадків COVID-19

З початку пандеміїі від ускладнень захворювання помер 2451 пацієнт.

Станом на ранок 28 серпня в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За добу зафіксовано 2438 нових випадків.

Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 866 пацієнтів.