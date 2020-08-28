В Україні за добу зафіксовано 2438 нових випадків COVID-19

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З початку пандеміїі від ускладнень захворювання помер 2451 пацієнт.

Станом на ранок 28 серпня в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За добу зафіксовано 2438 нових випадків.

Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 866 пацієнтів.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область — 3800 випадків;
  • Волинська область — 5320 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2162 випадки;
  • Донецька область — 1318 випадків;
  • Житомирська область — 3063 випадки;
  • Закарпатська область — 7302 випадки;
  • Запорізька область — 1487 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8661 випадок;
  • Кіровоградська область — 790 випадків;
  • м. Київ — 12 719 випадків;
  • Київська область — 5397 випадків;
  • Львівська область — 13 978 випадків;
  • Луганська область — 274 випадки;
  • Миколаївська область — 1077 випадків;
  • Одеська область — 6751 випадок;
  • Полтавська область — 705 випадків;
  • Рівненська область — 8921 випадок;
  • Сумська область — 1361 випадок;
  • Тернопільська область — 5478 випадків;
  • Харківська область — 8444 випадки;
  • Херсонська область — 374 випадки;
  • Хмельницька область — 2194 випадки;
  • Чернівецька область — 9855 випадків;
  • Черкаська область — 1390 випадків;
  • Чернігівська область — 1676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за даними МОЗ, за місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі. Учора Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ухвалила рішення про нове епідемічне зонування в Україні з 31 серпня. До червоної зони потрапили 10 міст і 11 районів. // LB.ua

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