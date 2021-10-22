Основні виробники кисню в Україні «дуже вчасно» зупинилися на ремонт

Два основних виробники медичного кисню в Україні зупинилися на регламентний ремонт. Міністерство охорони здоров’я екстрено шукає альтернативні постачання.

Про це в інтерв’ю телеканалу “Рада” повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

“Два основних виробники кисню, які працюють в державі, зупинилися на регламентні роботи. Тому зараз в екстреному режимі ведеться робота з пошуку альтернативних джерел постачання кисню. І ті перебої, які іноді виникають на рівні областей, вирішуються в ручному режимі”, – сказав він.

Кузін наголосив, що поки істотного дефіциту кисню немає. У МОЗ сподіваються, що результати перемовин будуть успішними, і це допоможе розв’язати проблему з адекватним забезпеченням киснем.

Він також додав, що зараз, за нової хвилі коронавірусу, зумовленої штамом Delta, пацієнти стали набагато частіше потребувати кисню.

“І, дійсно, ми бачимо, що навантаження на кисень зараз зростає просто в рази”, – резюмував він.

29 вересня Кабінет Міністрів виділив 395 млн гривень для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID- 19.

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