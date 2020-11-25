У Києво-Святошинському районі розшукується неповнолітня (фото)

Вишнівським відділенням поліції Києво-Святошинського відділу поліції розшукується ТКАЧЕНКО ОЛЬГА, 14 років, яка 24.11.2020, близько 18:30 пішла з м. Вишневе, вул. Європейська, 47 та до цього часу її місце перебування невідоме. На зв’язок з рідними не виходить.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 13-14 років, зріст 158 см, худорлявої статури, волосся каштанове, довге, обличчя овальне, очі сірі.

ОДЯГНУТА: куртка темно-синього кольору з капюшоном (з білим хутром), чорна шапка, чорні джинси, світло-сірі черевики.

При отриманні будь якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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