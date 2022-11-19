У Вінницькому районі загинув водій авто, яке вилетіло з дороги у водойму (фото)

Автопригода сталась 18 листопада в селі Боблів Немирівської територіальної громади близько 8-ї години ранку. Внаслідок аварії водій автомобіля Renault Duster загинув на місці події. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі.

За попередньо інформацією слідства, 48-річний водій автомобіля Renault Duster на перехресті вулиць Молодіжна та Привокзальна не впорався з керуванням й допустив виїзд за межі проїжджої частини у водойму. Внаслідок автопригоди водій автівки, мешканець Вінницького району отримав травми, несумісні з життям.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії.

Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом проводиться розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області