Один день служби ЕМД у Запорізькій області -1 липня: смертельне падіння зі скелі, зіткнення гідроскутеру та «банану», вогнепальне в живіт

За добу, 01.08.2021 року, у Запорізькій області здійснено 763 виїзди. На добовому чергуванні на території області знаходились 150 бригад ЕМД.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КНП «ТМО » ОЦЕМД та МК» ЗОР.

У с. Наталовка Запорізького району близько 19.00 чоловік 30 років впав зі скелі, бригада, що прибула на виклик, констатувала смерть постраждалого.

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На трасі біля м. Приморськ сталося зіткнення 2 легкових автомобілей. Постраждало 2 осіб: жінка 43 років та дівчинка 12 років. На місці події працювала 1 фельдшерська бригада. Жінка отримала закритий перелом правої гомілки. Дівчинка отримала забійну рану голови. Постраждалі були госпіталізовані до лікарні.

У с. Степанівка Перша о 13.14 сталося утоплення чоловіка 50 років. Бригада, що прибула на виклик, констатувала смерть постраждалого.

У смт. Кирилівка чоловік 30 років отримав вогнепальне поранення. На місці події працювала 1 фельдшерська бригада. Постраждалий отримав поранення черевної порожнини і був госпіталізований до лікарні.

У смт. Кирилівка сталося зіткнення гідроскутеру та надувного балону «банан». На місці події працювали 2 фельдшерські бригади ЕМД. Загалом медична допомога була надана 4 особам: чоловікам 30 та 41 років, жінці 43 років та хлопчику 9 років. 2 осіб було госпіталізовано до лікарні: чоловіка 30 років з закритою травмою поперекового відділу хребта та жінку 43 років з закритою травмою правого стегна.

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